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Район рядом с заводом в Гатчине оцеплен, въезд перекрыт

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Район рядом с заводом Гатчине оцеплен, въезд перекрыт

Санкт-Петербург, 19 октября. Жителей домов, расположенных в непосредственной близости от завода «Авангард», не пускают домой. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

Ранее на территории пиротехнического завода у станции Гатчина-Товарная-Балтийская прогремел взрыв. Сейчас район оцеплен, работают сотрудники экстренных служб.

Корреспондент ФАН также сообщает, что въезд в Гатчину со стороны деревни Вайя закрыт. 

Напомним, на место происшествия выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По имеющимся данным, погиб один человек. Три человека могут находиться под завалами. Среди них может быть один ребенок.

 

Автор: Регина Пак
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