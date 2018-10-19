Взрыв на заводе в Гатчине произошел после рабочей смены — власти

Санкт-Петербург, 19 октября. Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области произошел после того, как основная смена покинула цех. Об этом рассказали в пресс-службе руководства области.

В пятницу у станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел взрыв, повреждена контактная сеть. В правительстве области сообщили, что в момент взрыва большинство работников ушли домой.

«Взрыв произошел, когда основная смена покинула цех», — уточнили в пресс-службе, пишет ТАСС.

На данный момент известно о двух жертвах, шесть человек пострадали. Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, у соседних домов выбило стекла, пострадали припаркованные машины.