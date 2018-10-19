Кабмин Украины «невероятными усилиями» добился повышения цен на газ на 25%

Киев, 19 октября. Правительство Украины утвердило повышение цен на газ для населения почти на четверть. Цены возрастут с 1 ноября на 23,5%.

Премьер страны Владимир Гройсман заявил журналистам, что такого подорожания кабмин достиг «невероятными усилиями» в ходе переговоров с МВФ.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5 процента. Не на 60 процентов. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — подчеркнул он.

Гройсман посетовал, что поднять тарифы пришлось из-за огромных долгов, в противном случае Украине грозит дефолт.

«С 2005 по 2013 год были накоплены очень большие долги в размере 50 миллиардов долларов, и сейчас необходимо их возвращать», — уточнил он.

Премьер признал, что после подорожания тарифов непросто придется каждому украинцу, заверив, что всех нуждающихся обеспечат субсидиями.