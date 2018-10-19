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«Видит себя близнецом США»: в ГД объяснили обвинения Украины во «вмешательстве в выборы»

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В Госдуме прокомментировали обвинения Киева о вмешательстве в украинские выборы

Москва, 19 октября. Киев подражает США, пытаясь обвинить Москву во вмешательстве в украинские выборы. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Накануне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия якобы готовит вмешательство в выборы президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года​​​.

«Мы видим слепое подражание голословным обвинениям американской политики. Попытка сделать из себя недееспособное, но любимое чадо Вашингтона в Украине проходит, что называется, в творческом экстазе, мол, если скажут молиться - лоб себе разобьем», — сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

Стоит отметить, что власти Украины неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела страны. В свою очередь Россия опровергает обвинения украинской стороны. При этом Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к украинскому кризису, а также заинтересована в его скорейшем преодолении.

Автор: Артем Никулин
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