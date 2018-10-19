Украина изъяла российское судно «Норд» за «содержание в порту»

Киев, 19 октября. Украина изъяла задержанное в Херсоне российского судно «Норд», объяснив такое решение «уплатой средств, потраченных на его содержание в порту». Об этом заявили сегодня представители называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении пресс-службы уточняется, что российский корабль передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений"

«Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» украинские пограничники задержали в марте в Азовском море. Несмотря на то, что у всех десяти членов экипажа есть паспорта РФ, киевские власти заявили, что моряки на самом деле украинцы.

Из-за того, что судно зарегистрировано в одном из портов Крыма экипаж обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку Киев упорно не оставляет своих притязаний на полуостров (Крым вошел в состав РФ по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за выход из Украины после госпереворота. — Прим. ФАН).