Политолог рассказал о гуманном ходе Шойгу в Сирии

Дамаск, 19 октября. Россия предупредила США и Израиль о том, что в Сирию будут поставлены новейшие модели С-300 с новыми техническими характеристиками. Такой ход главы Минобороны РФ Сергея Шойгу можно расценить как гуманный, а не хитрый, считает военный политолог Александр Перенджиев.

По словам Перенджиева, оборонные ведомства западных стран не стали выяснять технические характеристики экспортных моделей ЗРК С-300, так как готовились к возможной встрече с экспортным вариантом в Греции или советским на Украине. Новость о поставке в САР обновленного комплекса застала врасплох военных в США и Израиле.

Как рассказал Перенджиев в беседе с «Царьградом», в Москве вместо того, чтобы ввести в заблуждение военных западных стран, передав старые технические характеристики, сообщили о новых возможностях С-300, тем самым предотвратив множество жертв. Минобороны РФ заставило западные страны пересмотреть возможность атаки в САР.

Напомним, российские ЗРК С-300 были поставлены в САР после трагедии с Ил-20 с российскими военными на борту. Москва назвала израильские ВВС виновниками трагедии, так как они наносили удары по территории Сирии во время приземления российского самолета.