Сирия новости 20 октября 07.00: курды не смогли продвинуться в районе Хаджина; радикалы в Идлибе создали альянс

Сирия, 20 октября. Курды не смогли продвинуться в районе Хаджина; радикалы в Идлибе создали альянс; курды провели теракт против ССА в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: перебросили подкрепление в район Хаджина из Джиср аш-Шаддади.

«Свободная сирийская армия» (ССА): пережила теракт курдов в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял пять боевиков в Идлибе.

«Хурас ад-Дин»: создала коалицию с другими радикальными группировками.

Провинция Алеппо

«Отряды народной самообороны» продолжают свою партизанскую операцию «Гнев оливок» на территории кантона Африн. Как пишет источник в Telegram @Eye_on_the_north, курды провели теракт против боевиков группировки «Джейш аш-Шаркия» из состава «Сирийской свободной армии» (ССА) в населенном пункте Кантара. При подрыве СВУ, заложенного подпольной ячейкой YPG, никто не погиб, однако пятеро джихадистов и трое мирных жителей получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

США умышленно затягивают операцию «Демократических сил Сирии» против «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата. Об этом пишет источник в Twitter (@najlaalsaadi). Курдские вооруженные формирования предприняли очередную попытку продвинуться в направлении Хаджина и Ас-Сусы, однако понесли потери в несколько десятков убитых и отступили на исходные позиции. Отмечается, что в районе боевых действий местными жителями были замечены самолеты американской коалиции, однако об их поддержке наступления курдов пока нет никаких свидетельств.

Одновременно с этим, по сообщениям источника в Twitter (@_____mjb), на фронт в район «Хаджинского кармана» продолжают стягиваться отряды подкрепления «Демократических сил Сирии». Несколько сотен курдских боевиков прибыло с американской базы в Аш-Шаддади в соседней провинции Хасака.

Провинция Идлиб

Наиболее радикальные формирования в Идлибской зоне деэскалации не оставляют попыток сорвать реализацию российско-турецких договоренностей по стабилизации ситуации на северо-западе Сирии. Для этого связанные с «Аль-Каидой»1 группировки «Хурас ад-Дин», «Фронт Ансар ад-Дин», «Ансар аль-Таухид» и «Джамаат Ансар аль-Ислам» объединились в новый террористический альянс «Вахраз аль-Моменин». Об этом пишет Telegram-канал @hasansofan.

Параллельно с этим «умеренные» формирования пытаются принудить радикалов выполнять условия сочинского Меморандума силовыми методами. Протурецкая «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» атаковала блокпост «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Хиш. В результате перестрелки было уничтожено пять боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1, сообщает Telegram-канал @syriaalhadit.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, сирийское правительство может развернуть еще одни лагерь для внутренне перемещенных лиц на северо-востоке провинции Хама. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Telegram-канал @SyriawatanNews. Отмечается, что данная информация выглядит правдоподобной, поскольку несколько сотен мирных жителей на подконтрольных боевикам территориях северо-западных провинций уже высказали свое желание покинуть зону деэскалации.

Провинция Хасака

По сообщениям источника в Twitter (@raedsyrian002), «Народное сопротивление Северной Сирии» атаковало блокпост «Демократических сил Сирии» в городе Хасака, ликвидировав двух курдских боевиков.

Напомним, «Демократические силы Сирии» под предлогом борьбы с «Исламским государством» захватили значительные районы провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Местным арабским населением это воспринимается как оккупация, что приводит к регулярным акциям протеста. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против «Демократических сил Сирии» и американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)