Константинополь не планирует разрывать общение с Русской православной церковью, об этом заявили в канцелярии архиепископа экзархата русских приходов в Западной Европе.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью», — говорится в сообщении канцелярии.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что экзархат русских приходов в Западной Европе — это организация, состоящая из либералов-обновленцев. Чаплин объяснил, почему Константинополь не «отпускает» РПЦ.

«Одна из их исторических задач — попытка переформатировать православие в России. Когда наши эмигранты переехали в Западную Европу после революции и Гражданской войны, часть из них основала Русскую зарубежную церковь, которая воссоединилась с Московским патриархатом. А либеральная часть ушла под Константинополь, став его верным союзником и единомышленником», — напоминает отец Всеволод.

Те русские, которые сегодня живут в Европе, преимущественно являются как раз либералами, подчеркивает собеседник агентства.

«Многие идеологи этой структуры [экзархата] мечтали как-то повлиять на российскую жизнь в прозападном ключе. Интересно, что критически настроенные люди уже после войны вошли в юрисдикцию Московского патриархата», — говорит настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Прихожане экзархата русских приходов в Западной Европе всегда пытались представить себя как некое просвещенное сообщество. Теперь эта группа опасается, что может стать в России нерукопожатной, поэтому и пытается сейчас заигрывать с частью русской интеллигенции.

«Тем не менее экзархат несет ответственность за те вероломные и антиканонические действия, которые инициировал Константинопольский патриархат. Есть несколько осколков Русской церкви, которые после 1917 года оказались под его эгидой. Это Финляндская автономная церковь, которая даже перешла в новокалендарную пасхаль, что совершенно немыслимо с точки зрения православных канонов. Это Архиепископия в Париже. А также некая структура в Эстонии», — заключил Всеволод Чаплин.

По его мнению, существование этих структур свидетельствует о том, что Константинополь всегда стремился поживиться чужими территориями за счет слабости Русской православной церкви в послереволюционное, мученическое время.