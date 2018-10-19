Стала известна площадь обрушения на заводе пиротехники в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. Площадь обрущения после взрыва на заводе пиротехники в Гатчине составила 7500 кв.метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Вечером 19 октября у станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел взрыв. Из-за происшествия повреждена контактная сеть на железной дороге, временно приостановлено движение поездов в сторону Усть-Луги.

По данным экстренных служб, обрушилось кирпичное здание, куски кирпичей и обломки кровли разбросало по округе. Повреждены рядом стоящие машины, у соседних домов выбиты стекла.

«Обрушилось здание 50 на 150 (метров)», — сказали в ЕДДС, пишет ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших, а также видео пожара после взрыва.