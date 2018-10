Поезд въехал в толпу в Индии, есть погибшие

Нью-Дели, 19 октября. Поезд въехал в толпу людей вблизи города Амритсар в индийском штате Пенджаб. По предварительной информации, погибли не менее 50 человек.

Как пишет газета Economic Times, жители Амритсара возле железнодорожных путей жгли чучела. Обряд является одной из традиций индийского праздника Дашахры, который отмечается каждую осень. По данным СМИ, толпа людей вышла на рельсы.

More than 50 people were dead after a train ran into people watching Dussehra celebrations near a train track in Amritsar's Choura Bazar pic.twitter.com/2IGEQERoBc