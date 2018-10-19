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Поезд въехал в толпу в Индии, есть погибшие

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Поезд въехал в толпу в Индии, есть погибшие

Нью-Дели, 19 октября. Поезд въехал в толпу людей вблизи города Амритсар в индийском штате Пенджаб. По предварительной информации, погибли не менее 50 человек.

Как пишет газета Economic Times, жители Амритсара возле железнодорожных путей жгли чучела. Обряд является одной из традиций индийского праздника Дашахры, который отмечается каждую осень. По данным СМИ, толпа людей вышла на рельсы.

Как пишет «Газета.Ru»,горожане могли выбежать на железнодорожные пути, опасаясь горящих фейерверков. Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших может возрасти.

Автор: Регина Пак
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