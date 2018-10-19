Спикер Рады надеется, что Украина получит томос до нового года

Киев, 19 октября. Спикер Рады Андрей Парубий выразил надежду, что УПЦ КП получит томос об автокефалии до конца этого года.

При этом он заметил, что не хотел бы называть четкие сроки

«Я могу говорить только о своих надеждах, что это произойдет еще до нового года»,— подчеркнул Парубий в комментарии местным СМИ.

Напомним, в Синоде РПЦ решение Константинополя о начале предоставления автокефалии УПЦ КП назвали расколом. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. Сегодня общение с Константинополем прекратила Русская православная церковь за рубежом.

Накануне стало известно о «щедром даре», который Украина преподнесла Константинопольскому патриархату. По инициативе президента Петра Порошенко, под юрисдикцию Константинополя попала Андреевская церковь – один из самых значимых и узнаваемых храмов Киева.