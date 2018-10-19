Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 19 октября.

Благодаря Крымскому мосту медикам удалось спасти жизни десяткам раненых во время нападения на керченский колледж, рассказал Федеральному агентству новостей министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко. Крымский мост помог спасти жизни пострадавших в Керчи.

Студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении, похоронят там, где решат его родственники. Об этом рассказали в администрации Керчи. «Керченского стрелка» похоронят там, где решат родственники.

Еще один день после трагедии в Керчи — это эвакуация раненых, битва за жизнь пострадавших и подготовка к похоронам погибших. Керчь говорит: «Не верю». Худший косплей Влада Рослякова из всех возможных.

В Керчи проходят траурные мероприятия в связи с трагедией в политехническом колледже, унесшей жизни двадцати человек, слова соболезнования приходят из всех стран мира. Керченская трагедия: весь мир с Россией и Крымом.

Церемония прощания с погибшими при нападении на колледж в Керчи началась на площади Ленина, передает корреспондент ФАН. В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж.

Американские журналисты назвали российский истребитель пятого поколения Су-57 «самолетом-неудачей», заявив, что Москва вынуждена скрывать проблемы, связанные с ним. Российский авиаэксперт Олег Пономаренко опроверг эту публикацию. Су-57 на вершине: в России ответили на американскую публикацию о «самолете-неудаче».

В столице Украины после подачи горячей воды начали фиксировать массовые прорывы труб. После подачи горячей воды в Киеве массово лопнули трубы.

Американский президент Дональд Трамп похвалил спокойствие своей супруги Меланьи во время задымления на борту самолета. Об этом он рассказал на митинге в пятницу. «Прекрасная первая леди»: Трамп похвалил супругу за спокойствие во время задымления на борту самолета.

Американский военный вертолет рухнул на палубу авианосца Ronald Reagan. Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца в Тихом океане.

Авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по мечети Аль-Осман, которая находится на подконтрольной ИГ1 территории в городе Ас-Суса. ВВС коалиции разбомбили мечеть в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.