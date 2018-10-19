В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом оружия после трагедии в Керчи

Москва, 19 октября. В России необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя трагедию в керченском колледже.

Он отметил, что российское законодательство по части контроля за оборотом оружия, хоть и является качественным, нуждается в корректировке. Бондарев отметил, что необходимо обеспечить «безукоризненное правоприменение» законодательной нормы.

«Чтобы не допустить повторения подобных жутких инцидентов, необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов к нему», — сказал Бондарев, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

По словам Бондарева, в данном вопросе также важна межведомственная координация. Глава оборонного комитета принес соболезнования семьям жертв трагедии в Керчи.

Напомним, сегодня состоялась церемония прощания с жертвами нападения в керченском политехническом колледже. Как пишет «Газета.Ru», проводить погибших в последний путь пришли более 20 тысяч человек. В Крыму объявлен трехдневный траур.

17 октября в здании политехнического колледжа в Керчи произошли взрыв и стрельба. Жертвами нападения стал 21 человек, около 50 человек пострадали. Сообщалось, что подозреваемым по делу является студент колледжа Владислав Росляков, его тело было обнаружено в здании учебного заведения. Рядом с подозреваемым было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить, а также боеприпасы, которые он мог использовать при нападении.