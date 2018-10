Дружить не получится: СМИ рассказали, как РФ опередила Америку в сотрудничестве с Китаем

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи US military wants to fix China relationship, but Russia already stepped in («Военные США хотели бы улучшить отношения с Китаем, но Россия уже опередила их»), опубликованной порталом Newsweek.

Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился 18 октября с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ на саммите АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Сингапуре. Это была их первая встреча с того момента, как Пекин в прошлом месяце отменил визит своих генералов в США из-за связанных с Россией санкций.

Хотя ни одна из сторон не дала публичных комментариев после переговоров, которые длились почти полтора часа, высокопоставленный представитель Пентагона, присутствовавший на встрече, сказал, что министр обороны Мэттис настаивает на укреплении отношений.

«Во времена напряженности и разногласий мы должны стремиться активизировать диалог, особенно на высоком стратегическом уровне, чтобы США и Китай смогли преодолеть эти разногласия», — рассказал журналистам официальный представитель правительства США Рэндалл Шрайвер.

Однако Шрайвер отметил, что никаких резолюций достигнуто не было, поскольку масштабная торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом, продолжает портить отношения и создавать напряженность между двумя самыми экономически развитыми державами мира.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин отметил стремительно развивающиеся экономические и политические связи между Москвой и Пекином, особенно учитывая санкции Вашингтона против обеих стран. Российский лидер рассказал, что у Москвы много идей по поводу того, какой вклад она может внести в концепцию экономического сотрудничества «Один пояс, один путь».

«Американцы в больших количествах поставляли соевые бобы в Китай. Теперь мы тихо войдем на этот китайский рынок с нашими соевыми бобами, и пусть китайские партнеры производят соевые бобы на Дальнем Востоке, если они хотят инвестировать свои деньги в это направление сельскохозяйственного производства», — рассказал Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе.

Российский лидер добавил, что страны также сотрудничают в области авиационной техники. По его словам, Россия и Китай могут похвастаться огромным объемом оборота в области военно-технического сотрудничества. Две страны недавно провели совместные военные учения, в рамках которых Китай задействовал тысячи своих военнослужащих. Российские вооруженные силы поделились своим опытом ведения боевых действий в Сирии с китайскими партнерами.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин накануне 23-го заседания российско-китайской совместной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Отношения между США и Китаем в области обороны остаются в значительной степени замороженными из-за спора в Южно-Китайском море, где Пентагон не признает огромные территориальные претензии Китая и поддерживает Тайвань.

По мере сближения России и Китая США лишь активизируют свои экономические атаки, поэтому «дружить» у Пекина и Вашингтона пока вряд ли получится.

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа использовала закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) для того, чтобы ввести новые санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР из-за приобретения у РФ истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

МИД России и власти Китая жестко раскритиковали это решение Вашингтона, которое было принято после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во Владивостоке. Они обязались вести работу над снижением зависимости от доллара и договорились начать использовать свои собственные национальные валюты.