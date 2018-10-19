Ассанж планирует подать в суд на правительство Эквадора

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Лондон, 19 октября. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен подать иск в суд против правительства Эквадора из-за нарушения своих прав и свобод. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

По данным радиостанции, в ближайшее время Ассанж намерен подать в суд на правительство Эквадора за нарушение его основных прав и свобод.

Напомним, с 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks был вынужден попросить политическое убежище у властей Эквадора, опасаясь экстрадиции в США, где ему угрожает уголовное преследование в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа доступа в Интернет и права принимать посетителей. В конце августа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж не может вечно находиться на территории эквадорского посольства в Лондоне, передает RT.