Жертвами наводнения в Тунисе стали пять человек

Тунис, 19 октября. Обильные осадки в Тунисе стали причиной сильного наводнения. В среду, 17 октября, жертвами стихии стали минимум пять человек. Об этом сообщает агентство ТАР со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным ведомства, остается неизвестно нахождение двух человек в провинции Кассерин на Северо-Западе Туниса, а также шестилетнего мальчика в провинции Надор на Юго-Востоке страны.

Министерство сельского хозяйства страны сообщило, что уровень воды в пяти провинциях Туниса достиг 50 мм. Минсельхоз рекомендовал фермерам обеспечить безопасность скота и вывести животных из долин.

Власти Туниса призывают жителей городов, которые особенно сильно пострадали от стихии, эвакуироваться. Особенно непростая ситуация складывается в провинции Бен-Арус. Высокий уровень воды привел к остановке работы транспорта, в частности железной дороги, метро и автомобилей.