Бедняга Бекман: суд Хельсинки наказал финского правозащитника за любовь к России

18 октября суд Хельсинки приговорил финского общественного деятеля Йохана Бекмана к одному году условно и выплате денежной компенсации в размере 22 тысяч евро за преследование журналистки общественной телерадиокомпании Yle Йессики Аро. Этот вердикт еще может быть обжалован в апелляционном суде Финляндии, однако уже создал очередной прецедент преследования за политические убеждения на Западе.

Йохан Бекман известен своим активным участием в защите проживающих в Финляндии русских матерей от злоупотреблений ювенальным правом, включая принудительное изъятие детей. Он является последовательным защитником позиций России в Финляндии и, кроме того, активно поддерживает Донецкую народную республику, возглавляя ее неофициальное представительство в Хельсинки.

В свою очередь, Йессику Аро в Финляндии позиционируют как автора журналистских расследований российской «фабрики троллей». Именно за это ее якобы и преследовал Бекман.

«Политический харрасмент»

Обвинения против Йохана Бекмана основываются на заявлении самой г-жи Аро, которая считает, что правозащитник инспирировал против нее «кампанию травли и дискредитации». Согласно приговору суда, Бекман виновен в том, что с помощью обсуждения в публичном пространстве представил Аро как «пособницу спецслужб Эстонии и США».

Основной площадкой, на которой якобы осуществлялся «политический харрасмент» журналистки, названо интернет-издание MV-lehti. До последнего времени оно позиционировало себя как альтернативное СМИ и было известно в первую очередь критическими материалами о финской миграционной политике.

Статьи в MV-lehti, касающиеся Аро, были определены финским судом как содержащие «домыслы и искаженные сведения». В свою очередь, карикатуры и коллажи с участием журналистски, как заявляется, «оскорбляли ее достоинство».

В настоящий момент материалы об Аро с сайта MV-lehti недоступны: издание закрыто по решению суда, а его редактор Илья Яницкин оказался на одной скамье подсудимых с Йоханом Бекманом.

Впрочем, есть и другая версия событий, распространяемая в финских социальных сетях. Согласно ей, целью атаки является как раз само издание MV-lehti и лично Яницкин. Дело в том, что его площадка была одним из краеугольных камней общественной критики в адрес финского официоза, приветствующего максимальную либерализацию миграции — в том числе за счет «заметания под ковер» массы социальных, религиозных и культурных проблем, сопутствующих данному процессу.

Одним из основных доводов, на которых основывались обвинения Аро, являлось то, что сайт MV-lehti в своей «кампании диффамации» использовал реальный уголовный случай, произошедший с журналисткой в 2004 году. Аро тогда была осуждена к уплате штрафа в размере 300 евро за прием запрещенных в Финляндии наркотических препаратов — амфетаминов.

Справедливости ради надо отметить: в публикации MV-lehli было заявлено, что Аро «являлась наркоторговкой». Это, однако, не соответствовало действительности — журналистка обвинялась и была осуждена лишь за прием наркотических препаратов, но не за торговлю ими.

Ничего, кроме фамилии

Тем не менее, большая доля обвинений против Бекмана и Яницкина основана на весьма вольной трактовке фактов. Скажем, подавляющая часть оскорбительной переписки, приходившей на почтовый ящик Аро, была прислана с анонимных адресов. Это плохо стыкуется с обвинением в травле, поскольку подобную кампанию имеет смысл проводить лишь среди реальных граждан с реальными электронными адресами.

На судебных слушаниях Йохан Бекман признал свое авторство в тех материалах, которые были размещены от его имени на страницах MV-lehti и других интернет-изданий, однако отрицал организацию каких-либо целенаправленных кампаний, направленных на преследование Аро. Тем более отрицает он получение денег на эти цели из каких-либо источников в России.

По словам бедняги Бекмана, его позиция по отношению к Аро являлась его сознательным выбором, а любовь к России — лишь поводом для того, чтобы обвинить его в «организации травли» журналистки.

Столь же категоричны и пояснения владельца сайта MV-lehti. Признавая ошибки, допущенные в материалах, посвященных Аро, Илья Яницкин, тем не менее, заявил, что они отнюдь не были частью некой «организованной кампании» по травле журналистки и уж тем более не были частью «заговора троллей».

«Меня мало что связывает с Россией, кроме моей русской фамилии», — добавил Яницкин.

Его политические взгляды гораздо ближе к декларациям президента США Дональда Трампа, нежели к политической платформе, на которой базирует свои действия президент России Владимир Путин, добавил журналист.

Яницкин подчеркнул, что MV-lehti никогда не получал финансирования из России, а основным источником его скромного бюджета были пожертвования читателей из Финляндии и других стран Евросоюза.

Все эти доводы, увы, не помешали суду под надуманным предлогом наказать Бекмана и Яницкина. Вердикт финского правосудия стал наглядным примером того, что под «свободой слова» на Западе сегодня подразумевается исключительно «одобренная сверху» позиция журналиста, правозащитника или общественного деятеля.

Когда же свободное слово и объективные факты каким-то образом не соответствуют «единственно правильной» трактовке, для несговорчивых активистов и редакторов альтернативных СМИ существует масса юридических «рогаток», за которые можно подвесить смутьянов.

Быть за Россию — уже приговор

Что еще хуже, поддержка действий России на международной арене превратилась в раздражитель для судебной машины западных стран. Пророссийской позиции теперь вполне достаточно, чтобы суд не утруждал себя поиском доказательств и выстроил обвинительный приговор на ложном равенстве: пророссийский — значит финансируемый Кремлем.

В такой ситуации Йохану Бекману и Илье Яницкину можно только пожелать успехов в апелляционном финском суде, который если и не отменит приговор по делу о «политическом харрасменте», то, возможно, хотя бы изменит вердикт на более мягкий.

Заметим, что простейшим выходом из этого судебного процесса было бы опровержение на сайте MV-lehti ложной информации о «наркоторговле» г-жи Аро. В этом случае справедливость была бы восстановлена, а вздорные обвинения в «харассменте» журналистки не понадобились бы.

Но, судя по всему, такой исход дела — никак не в интересах финского суда и официального Хельсинки. На повестке дня — антироссийская истерия, подменяющая собой любые факты и доказательства.