«Закончится плачевно»: Клинцевич жестко отреагировал на изъятие Украиной российского судна «Норд»

Украина изъяла задержанное в Херсоне российское судно «Норд», заявив, что это сделано «в уплату средств, потраченных на его содержание в порту». Возмутительными и незаконными назвал эти действия член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Судя по всему, Украина сама себе выдала патент на полную вседозволенность, — жестко отреагировал Клинцевич на изъятие «Норда». — Киев игнорирует не только международное право, но и свои собственные законы, поскольку такие решения не могут приниматься иначе как по решению суда. Получается, что украинские власти творят все эти преступления в полном смысле слова на государственном уровне».

По словам российского сенатора, такое поведение Киева немыслимо и безрассудно не только с точки зрения права, но и исходя из логики взаимоотношений между Украиной и Россией.

«Предрекаю, что это закончится для Украины крайне плачевно, поскольку Россия терпеть подобные выходки не будет. Киеву нужно приготовиться к тому, что его действия могут привести к очень серьезным конфликтам. Как бы там ни было, мы с Украиной соседи, у наших стран есть интересы в Азовском море. И уж будьте уверены, ресурс России несоизмерим с возможностями, которые в случае конфликта сможет продемонстрировать Украина».

По словам члена Совфеда, Россия, безусловно, сначала прибегнет ко всем правовым механизмам для разрешения этой возмутительной ситуации, но, если это не возымеет действия, пусть в Киеве пеняют на себя.

«Мы будем обращаться в международные институты, попробуем воззвать и к правоохранительным органам Украины. Мы доведем до всеобщего сведения информацию о беспределе, который Украина устраивает, начиная с 2014 года, и никак не собирается заканчивать. При этом мы оставляем за собой право и на другие ответные действия», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, в марте 2018 года киевские власти задержали в Азовском море российский траулер «Норд», обвинив капитана судна в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам Украины». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Другие члены экипажа «Норда» также не могут вернуться домой.