Русская модель погибла в Лос-Анджелесе из-за неудобных туфель

Сакраменто, 19 октября. Русскоязычная модель Яна Лаврентьева, победительница конкурса «Мисс Калифорния», трагически погибла в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Девушку сбил автомобиль.

Лаврентьева вместе с подругами и супругом ужинала в ресторане. Позже компания решила купить кофе в магазинчике через дорогу. Машин на проезжей части поблизости не было, горел зеленый свет. Девушка присела поправить неудобные туфли и не заметила приближавшийся автомобиль.

Toyota 4-Runner промчалась на красный сигнал светофора, сбила Лаврентьеву, водитель даже не остановился. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

Как пишет KP.Ru, Яна была замужем, они с супругом воспитывали двоих детей. Муж модели рассказал, что пока не говорил детям о смерти их матери.

«Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе», — сказал мужчина.

Сейчас полиция выясняет детали произошедшего. Следствие также изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить владельца авто, сбившего Яну Лаврентьеву.