Семья ошибочного обвиненного подростка из Керчи боится выходить из дома

Керчь, 19 октября. Члены семьи жителя Керчи Владислава Д., которого ряд СМИ ошибочно назвал виновником трагедии в Керченском политехническом колледже, находятся в серьезном стрессе и не выходят из дома. Об этом журналистам рассказала мать молодого человека.

По ее словам, сразу после стрельбы и взрыва в СМИ стали публиковать фотографии ее сына, взятые с фейковой страницы во «ВКонтакте». Журналисты утверждали, что именно он якобы виноват в трагедии.

В беседе с журналистам РИА Новости женщина рассказала, что ее сын учится в морском училище и в момент трагедии был именно там.

«Фейковая страница моего сына во «ВКонтакте» была создана еще 15 августа, с его фотографией именно», — сообщила женщина .

Она подчеркнула, что последние три дня ее семья находится в кошмарном стрессе. Женщина рассказала, что получила множество угроз в социальных сетях, несмотря на то, что реальный виновник трагедии покончил с собой.

«Дети боятся каждого шороха, сидят дома, на учебу не ходят. Нам полиция сказала, что выходить пока нельзя. Я два дня ничего не ем, только успокоительное. Вот такое у нас состояние», — объяснила журналистам женщина.

Напомним, что 17 октября ученик четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в учебном заведении. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 50 получили ранения. Стрелок покончил с собой.