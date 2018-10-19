«Западная эпидемия»: Кадыров рассказал о причинах трагедии в Керчи

Москва, 19 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о причинах трагедии, произошедшей в Керченском политехническом колледже.

По мнению Кадырова, причиной трагедии в керченском колледже стало отсутствие духовности, а также уважения к родным и окружающим людям со стороны подростков.

«Отсутствие духовности, глубокой веры, уважения к родным, близким, окружающим людям лишает подростков любых моральных и психологических тормозов на пути зла и насилия», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что обществу необходимо принимать срочные меры, чтобы оградить подрастающее поколение от влияния «западной эпидемии массовых убийств».

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил нападение на учебное учреждение. Молодой человек привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения, передает «Газета.ru».