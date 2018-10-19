Сирия: Асад обсудил с Лаврентьевым формирование конституционной комиссии

Дамаск, 19 октября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым урегулирование сирийского вопроса и формирование конституционной комиссии в ходе встречи в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба главы САР.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, в частности, о политическом урегулировании и процессе формирования комитета по обсуждению нынешней конституции», — говорится в сообщении.

По словам Асада, некоторые западные государства продолжают оказывать давление и навязывать позицию гражданам Сирии. Глава САР обвинил сторонние силы во вмешательстве в процесс политического урегулирования в стране, что может стать проблемой для достижения прогресса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит необходимости в форсировании начала работы конституционной комиссии в Сирии. Глава МИД РФ считает, что главное в работе комиссии – качество, в Москве не видят причин для выставления искусственных сроков.

Конституционная комиссия САР была сформирована в 2018 году, В нее вошли представители официального Дамаска и оппозиции.