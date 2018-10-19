Движение поездов из Петербурга в сторону Усть-Луги приостановлено после взрыва

Санкт-Петербург, 19 октября. На заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская взорвалась пиротехника, движение поездов в направлении Усть-Луги временно приостановлено.

По данным экстренных служб, в результате взрыва на заводе в Гатчине повреждена контактная сеть на железной дороге. Пострадавших госпитализировали в Гатчинскую больницу, одна из них — женщина, находится в тяжелом состоянии. По последним данным, под завалами находились три человека, в том числе ребенок. Двух из них удалось извлечь из-под обломков.

На месте ЧП находится семь машин скорой помощи. Рядом с заводом горят три припаркованных автомобиля. Ранее ФАН публиковало видео пожара после взрыва. Сообщается о двух погибших при взрыве, их личности устанавливаются.