Киев, 19 октября. Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ на 23,5% с 1 ноября. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр государства Владимир Гройсман.

О повышении цен на ресурс Гройсман сообщал и ранее, отмечая, что оно обойдется «минимальными потерями». Рассмотрение этого вопроса неоднократно откладывалось, в том числе на днях правительство Украины сообщило о продлении до 27 октября действия постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен.

Напомним, в марте прошлого года кабмин Украины принял документ, предусматривающий обязательства по продаже газа по сниженной цене для населения и ТКЭ до 1 апреля 2018 года. Несколько раз обязательство уже продлевалось.

Повышение цены на газ для украинских жителей является одним из условий предоставления Международным валютным фондом (МВФ) финансовой помощи Киеву. Кроме того, от украинских властей ожидают создания в стране антикоррупционного суда.