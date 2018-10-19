Сирия новости 19 октября 19.30: десятки гражданских погибли под ударами ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре, «Ан-Нусра» арестовала несколько жителей Хамы

Сирия, 19 октября. Десятки мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли и пострадали под ударами ВВС международной коалиции, боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали несколько гражданских в Хаме, около 12 человек стали жертвами обстрела Алеппо радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции САА в Идлибе, арестовала несколько мирных жителей поселения Мурек.

Международная коалиция: нанесла удар по Ас-Сусе, в результате чего погибли и пострадали гражданские.

Провинция Алеппо

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) уничтожают мины и боеприпасы радикальных исламистов, оставшиеся в районах Аль-Бреж и Аль-Сулеймания административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syria_News5).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что джихадисты продолжают наносить минометные удары по столице региона. По сведениям правозащитной организации, под огнем боевиков погиб мирный житель города, еще около 11 гражданских получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AzadiRojava), что в окрестностях населенного пункта Хаджин зафиксировано несколько случаев нападений банд «Исламского государства» на позиции Демократических сил Сирии (SDF).

ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по поселению Ас-Суса в этой же части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Telegram-канал (@aheey555). Под огнем самолетов возглавляемого США западного альянса оказалась мечеть Аль-Осман. В результате авианалета погибли и пострадали десятки мирных жителей.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что после серии провокационных обстрелов расположений САА в этой части региона, правительственные войска САР открыли огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях поселения Ум аль-Халахиль.

Twitter-канал (@m7mdbsaam) сообщает, что фельдшер, которого несколько недель назад в Идлибе похитили неизвестные, вернулся домой.

Провинция Хама

Террористы «Тахрир аш-Шам» арестовали несколько мирных жителей населенного пункта Мурек на севере провинции Хама, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Кроме того, по данным Twitter-канала (@syriahr) радикальные исламисты атаковали расположения правительственных войск САР в этой части региона.

В качестве ответных мер, Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)