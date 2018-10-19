«Казалось, вертолет подпрыгивает»: Онищенко раскрыл неизвестные детали эпизода, о котором Путин вспомнил на «Валдае»

СМИ продолжают обсуждать выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Самыми обсуждаемыми стали слова президента о возможном ядерном конфликте и действиях в этом случае России.

«Мы ничего не боимся, — отметил глава государства. — Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, а мы — жертва агрессии. И мы, как мученики, попадаем в рай, а они просто сдохнут».

Самые яркие моменты выступления Путина на форуме «Валдай» нашли свое отражение в материале Федерального агентства новостей. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обратил внимание на другой фрагмент выступления президента, когда Путин вспомнил, как во время Второй чеченской войны в конце 1990-х — начале 2000-х он летел на вертолете над Грозным, в котором еще продолжались бои.

«Мы летали низко, на бреющем полете, потому что нельзя было подниматься, — вспоминал президент. — Никогда не видел, чтобы вертолеты могли так низко и так быстро летать, даже не думал, что это возможно».

Воспоминание было связано с вопросом об ответственности лидера страны за выбор, который он в свое время сделал, став президентом. А на Геннадия Онищенко нахлынули воспоминания, как он был в Грозном в то же самое время.

«На меня более чем двухчасовое выступление нашего президента произвело очень сильное впечатление, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это выступление не только изобиловало конкретикой и актуальной тематикой. Это была глубокая оценка происходящего с четко выраженной личной позицией, и это было в некоторой степени подведение итогов в формате «Валдай».

Что касается полета над Грозным, о котором вспоминал Путин, тот этот эпизод был незадолго до президентских выборов, рассказал Онищенко.

«Он летал в Грозный в марте 2000 года как кандидат в президенты, за неделю до выборов», — припомнил парламентарий.

Геннадий Онищенко, который в то время был первым заместителем министра здравоохранения России, вспомнил, как в тот день ему позвонили и предложили срочно явиться на работу.

«Вскоре я был уже в самолете МЧС. Куда мы летим, мы узнали уже в воздухе, незадолго до того, как приземлились в аэропорту Грозного. Через некоторое время туда приземлились два истребителя, в одном из которых был Владимир Владимирович», — отметил депутат.

По словам Онищенко, там Путин пересел в вертолет, который сначала приземлился в районе госпиталя Минздрава, где глава государства ознакомился с оказанием медицинской помощи гражданскому населению — больным и раненым мирным жителям Чечни.

«Потом вертолет с кандидатом в президенты взял курс на Ханкалу [район Грозного, где располагалась российская военная база]. В Ханкале Путин провел смотр воинских подразделений и вручил военнослужащим правительственные награды», — вспоминает Онищенко.

Именно полет до Ханкалы, судя по всему, стал особенно запоминающимся для президента, считает первый зампред комитета Госдумы.

«Я там летал еще во время первой чеченской кампании и могу понять его ощущения, — рассказывает Онищенко. — Иногда казалось, что вертолет подпрыгивает над проводами и снова присаживается, так низко он летит. И, когда он так низко, на земле даже непонятно, откуда именно он летит: шум есть, а откуда он идет — непонятно».

По словам Онищенко, полет на низкой высоте был мерой предосторожности — так вертолет не могли засечь террористы.

«Бывало, вертолет летел не выше десятка метров над землей, буквально стелился. А ребята-летчики так, как говорится, насобачились, что даже иногда пижонили и лихачили, ведя машину на минимальной высоте. Поэтому на президента это и произвело такое впечатление, что он вспомнил об этом через столько лет», — отметил Геннадий Онищенко.

Напомним, 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента РФ. 26 марта 2000 года состоялись внеочередные президентские выборы, на которых Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов.

На президентских выборах 2018 года Владимир Путин набрал 76,69% голосов, его поддержало абсолютное большинство граждан России, имеющих право голоса, — почти 56,5 миллиона человек.