Лукашенко пообещал показать Путину место, где научился «получать огромные урожаи»

Минск, 19 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина посетить Гродненскую область. По словам белорусского лидера, именно в этом регионе он учился возделывать картофель и сеять зерновые.

Об этом Александр Лукашенко рассказал на встрече со студентами вузов Гродненской области. Он отметил, что пригласил российского коллегу увидеть регион. Президент Белоруссии рассказал, что еще во времена СССР приезжал в Гродненскую область, которая была «самой лучшей областью в Советском Союзе».

«Я сам как руководитель приезжал сюда учиться возделывать картофель, сеять зерновые, получать огромные урожаи», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что и сейчас считает Гродненскую область образцом для других регионов Белоруссии и одним из лучших мест для жизни в стране.

Напомним, в рамках V Форума регионов России и Белоруссии состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы двух стран участвовали в пленарном заседании форума. По данным СМИ, после мероприятия Лукашенко и Путин провели неформальную встречу. Они посетили малую родину Лукашенко, расположенную в агрогородке Александрия в Могилевской области.