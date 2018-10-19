«Говорят, мать ходила в секту»: соседка Росляковых рассказала, что во дворе дома «стрелка» сожгли не Библию

Керчь, 19 октября. Соседка семьи Росляковых в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала о пожаре во дворе их дома в день трагедии, и показала обугленные обрывки книжных страниц и одежду.

Ранее в СМИ появилась информация, что утром перед нападением на колледж Владислав Росляков сжег во дворе Библию. Однако Любовь Васильевна считает, что это могла быть литература секты «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ). По ее словам, ходили слухи, что мать «керченского стрелка» принадлежала к ней.

Утром в день нападения на политехнический колледж во дворе дома, где Владислав Росляков жил со своей матерью, кто-то сжег религиозные книги. Соседка семьи «стрелка» Любовь Васильевна в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что пожар в палисаднике потушил ее муж.

«Около восьми утра мой муж вышел во двор. Оно все горело. Он потушил, потому что листья же, испугался, что будет пожар», — вспоминает она.

Любовь Васильевна уверена, что книги сжег точно кто-то из дома, где жили Росляковы. При этом она отметила, что рядом с палисадником есть музыкальная школа, студенты которой постоянно оставляли здесь окурки, «наркотой баловались, пили». Но Рослякова с ними никогда не было.

Женщина отметила, что весь город просто в шоке от произошедшего.

«Мы в шоке. Просто не передать. Ребенку 18 лет. Он и бомбу сделал и оружие купил. Точно им кто-то руководил. Как он смог сам придумать такое. Может, больной был», — предположила она.

Любовь Васильевну поразило и то, что как Росляков смог купить оружие.

«Но как ему дали оружие? У него же справка была какая-то поддельная. В наркодиспансере же ему не дали справку. Ведь чтобы оружие покупать нужна же справка от психиатра», — пояснила она.

Соседка добавила, что матери стоит уехать из Керчи.

«Что ей остается, уехать только. Ее же люди заклюют. Я бы не знаю... Из дома не выходила вообще», — добавила она.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Росляков делил со своей матерью одну комнату в съемной квартире в старом одноэтажном доме в частном секторе в Керчи.