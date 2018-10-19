Москва, 19 октября. Украинские власти рассматривают возможность объединения с Румынией для противостояния России в акватории Азовского и Черного морей. Военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин прокомментировал данную инициативу.

По его словам, военный флот Румынии по своим показателям не превосходит украинский. Дандыкин подчеркнул, что в Киеве забыли, как румыны воевали на стороне Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

«Румыны уже в свое время ходили к нам и в Одессу, и под Сталинград. Все закончилось тем, что они потом воевали на стороне Советского Союза и даже в какой-то степени оказались среди держав-победителей», — заявил Дандыкин журналистам «ПолитПазла».

Военный эксперт подчеркнул, что если румынские власти все же откликнуться на предложения Украины и захотят вступить в прямое противодействие с Россией, то «очень пожалеют». Их флот, как и украинский, ожидает «печальная участь», заявил Дандыкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал планы Украины по проведению совместных учений со странами НАТО в Азовском море. По его словам, договор России с Украиной требует обоюдного согласия для присутствия военных кораблей в Азовском море.

Напомним, что ранее российские эксперты оценили боеспособность украинского флота как ничтожную.