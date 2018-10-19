Украина сообщила об отмене запрета, который США продлили

Киев, 19 октября. Министерство инфраструктуры Украины утверждает, что США якобы сняли запрет для американских авиакомпаний на полеты в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным мининфраструктуры Украины, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило американским авиакомпаниям полеты в три украинских аэропорта, а также над частью воздушного пространства над Черным морем. Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что решение FAA позволит восстановить полеты американских авиакомпаний в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также увеличить прибыльность воздушных гаваней.

«Отсутствие риска в этих зонах позволит вернуть другие и привлечь новые авиакомпании, и этим увеличить прибыльность аэродромов», — написал Омелян на своей странице в Facebook.

При этом накануне ТАСС со ссылкой на официальное уведомление FAA сообщил, что США приняли решение продлить на два года запрет на полеты американской авиации в города юго-востока Украины, но с небольшими послаблениями.

В уведомлении FAA отмечается, что данное решение принято в связи с продолжающимися боевыми действиями на востоке Украины, которые представляют опасность для гражданских самолетов.

«Нынешнее решение будет действовать до 27 октября 2020 года», — говорится в уведомлении FAA.

Напомним, 29 декабря 2014 года FAA запретило полеты гражданской авиации над Черным морем и восточными областями Украины. В октябре 2015 года, FAA продлило запрет еще на один год. В октябре 2016 года запрет был продлен до конца октября 2018 года.