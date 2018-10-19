Донбасс сегодня: прифронтовые больницы ЛНР обеспечили машинами скорой помощи

Луганск, 19 октября. Сегодня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник передал машины скорой помощи в республиканские прифронтовые медицинские учреждения. Пять отремонтированных машин марки «УАЗ» получили больницы Первомайска, Брянки, Кировска, Новосветловки и Славяносербска.

Глава ЛНР отметил, что сейчас машины хорошо выглядят, однако были они в ужаснейшем состоянии.

«До войны они не были нужны украинским властям, а мы приняли решение отремонтировать эти автомобили и вручить их медицинским учреждениям, поскольку им они нужны для оказания скорой помощи», — сказал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что автомобили марки «УАЗ» обладают повышенной проходимостью, то есть имеют возможность проехать в любой из труднодоступных районов, которые расположены на прифронтовых территориях республики.

Леонид Пасечник передал ключи от пяти машин скорой помощи исполняющему обязанности министра здравоохранения ЛНР Наталье Пащенко.

Наталья Пащенко отметила, что власти республики в «Программе 2023» поставили Минздраву задачу улучшить медицинское обслуживание населения в труднодоступных отдаленных населенных пунктах.

«То есть глава ЛНР поставил нам задачу — и он же помогает нам сегодня ее выполнить. Потому что, передавая нам автомобили, он помогает приблизить медицинскую помощь к людям. Мы можем обеспечить работу выездных поликлиник, мы можем обеспечить консультации и просто обслуживание участковыми, семейными врачами нашего населения», — заметила Наталья Пащенко.

Главный врач Первомайской центральной городской больницы Николай Сухов поблагодарил Леонида Пасечника за оказанную помощь.