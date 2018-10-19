Волкер объяснил, почему США сняли запрет на поставку вооружений на Украину
Вашингтон, 19 октября. США отменили эмбарго на поставку вооружения на территорию Украины. Вашингтон призвал воспринимать Украину как «нормальное государство». Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе выступления в Атлантическом совете.
«Решение администрации — воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их», — заявил Волкер.
Волкер добавил, что прежде в США воспринимали поставку оружия на Украину потенциально провокационным шагом. Сейчас же власти США приняли решение отменить запрет и поставить на Украину противотанковое вооружение и противоснайперские системы.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина в нарушение минских соглашений стягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, а также ВСУ возобновили полеты над Донбассом. Поставка вооружения США на Украину может спровоцировать лишь эскалацию конфликта и новый виток вооруженного противостояния.
ОБСЕ зафиксировала переброску к фронтовой линии 12 ЗРК «Бук» и 10 РСЗО «Ураган», к железнодорожной станции в Рубежном 53 танков, а к Зачатовке перебросили 31 гаубицу и РЗСО. В Москве предупреждали, что нарушение минских соглашений может вызвать ответную реакцию в РФ. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Россия может признать Луганскую и Донецкую народные республики в ответ на действия Украины.