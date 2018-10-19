Семьям погибших и пострадавших в керченской трагедии начала поступать госпомощь

Керчь, 19 октября. Семьям погибшим и пострадавшим в результате взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже начали перечислять помощь от государства. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч рублей – семьям пострадавших», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

При этом из федерального бюджета семьям погибших перечислят также по 1 миллиону рублей, а родные пострадавших получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных ранений, говорится в сообщении.

Аксенов подчеркнул, что уже 15 семьям жертв взрывов и стрельбы в Керчи переведены средства из федерального бюджета.

Трагедия в крымском городе произошла в среду, 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Глава Крыма объявил трехдневный траур. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что тело одного из погибших отправят в Челябинск. Его доставит на родину борт Симферополь — Москва — Челябинск.