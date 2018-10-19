«Получив сдачи, бьют по мирным поселкам»: в Донбассе заявили о возобновлении ударов ВСУ с воздуха

Киев, 19 октября. Украинская армия возобновила удары с воздуха по Донбассу. Под огонь ВСУ попадают не только позиции военных ДНР, но и дома мирных жителей, заявил известный российский военкор Александр Сладков.

Сладков отметил, что благодаря действиям волонтеров и поддержке западных партнеров Украины у ВСУ появились беспилотные летательные аппараты, которые они активно применяют в военных целях.

«Сегодня украинцы опять бьют по Донбассу с воздуха, и еще как, — констатирует он. — Беспилотники налетают и сбрасывают на позиции ДНР: ВОГ-17, гранаты ручные, гранаты от РПГ, и даже 82 мм мины».

Большую часть боеприпасов ВСУ получают от волонтеров. Он отметил, что «такая волонтерская сердобольность» еще больше вселяет в украинских силовиков веру в то, что убивая жителей Донецкой и Луганской народных республик, они поступают правильно. По мнению военкора, у ВСУ якобы есть «лицензия на войну», которую у ДНР отобрали.

«Подразделения ВСУ, на позициях, ведут себя уверенно и свободно: стреляют, когда им надо, первыми начинают и последними заканчивают, и лишних вопросов им в штабах не задают», — обратил он внимание.

В это время в армии ДНР царит строгая дисциплина. Подчиненные не имеют права нарушить минские соглашения, которые запрещают открытие огня на линии соприкосновения.

«В ДНР стрелять по противнику просто запрещено», — подчеркивает Сладков.

Он отмечает, что ВСУ используют в Донбассе и минометы, и ствольная артиллерия.