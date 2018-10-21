Сирия: ФАН посетил восстановленный монастырь Святого Юлиана в Хомсе

Дамаск, 21 октября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в разрушенном монастыре святого Юлиана Эмесского в старом городе Хомс.

В течении многих лет этот монастырь находился в руинах. Он был сильно разрушен и перестроен во времена правления мамлютского султана Египта и Сирии Аз-Захира аль-Бундукдари.

Во время военных действий в регионе на здание снова напали. На этот раз — террористические группировки. В итоге монастырь был практически полностью разрушен боевиками запрещенного в России «Исламского государства»1. Джихадисты использовали бульдозеры, чтобы разрушить здание до основания. Свои действия они объяснили тем, что монастырь якобы «использовался для поклонения другим, а не богу».

Один из местных священнослужителей дал эксклюзивное интервью ФАН, в котором рассказал о судьбе монастыря:

«Я — ал-Хури Сержиус Азар из епархии Хомса. Мы сейчас находимся в монастыре святого Юлиана Эмесского. Постройка этого монастыря, его первое основание относится к 524 году, его построил правитель Арсеньянос, здание было построено в несколько этапов. В разное время здесь были пожары, землетрясения. Монастырь переживал самые ужасные время в дни Аз-Захира аль-Бундукдари, который полностью разрушил его. В итоге не осталось ничего, кроме той части, в которой мы сейчас находимся. Конечно, сама могила святого Юлиана находится в городе Хомсе и хранит его мощи. Во время аз-Захира некоторые пытались открыть каменную усыпальницу и осквернить останки, но Господь не позволил осквернить это чистое тело. Оно продолжает до наших дней творить чудеса. Древнейшая фреска, имеющаяся здесь, относится, примерно к 13 веку, также имеющиеся здесь иконы относятся к тому же времени. Монастырь находится в кризисе, который переживает вся страна: осквернению, кражам. Но в итоге он был спасен от проблем, которые происходили. Сейчас мы находимся напротив святой могилы, которая содержит в себе мощи святого Юлиана. Это каменная усыпальница, перенос которой был осуществлен после примерно в 7 веке. Могила содержит мощи святого целиком, нет никакой части за пределами могилы».

Джихадистам потребовалось около двух недель, чтобы сравнять монастырь с землей. Впоследствии ИГ1 опубликовало в Интернете снимки своих разрушений.

В 70-х годах церковь была отремонтирована. В ходе реконструкции эксперты обнаружили на ее стенах фрески с изображением Иисуса Марии, Апостолов и других библейских пророков. Фрески датировались разным временем, однако большая часть из них затрагивала XII век.

После ухода незаконных вооруженных группировок из региона в 2014 году и восстановления в монастыре святого Юлиана Эмесского прошла первая молитва в присутствии епископа Антиохийского православной церкви Патриарха Иоанна X.

1 Организация запрещена на территории РФ.