Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пранкеры разыграли чиновника из Красноярска за совет дольщикам «скинуться на жилье»

61
0 Оставить комментарий

Пранкеры разыграли чиновника из Красноярска за совет дольщикам «скинуться на жилье»

Москва, 19 октября. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли заместителя министра строительства Красноярского края Евгения Ганчукова, который предложил дольщикам скинуться по 70 тысяч рублей и достроить жилье. Пранкер, представившись федеральным чиновником, отчитал Ганчукова за дискредитацию власти.

Ганчуков в телефонном разговоре, запись которого публикует РИА Новости,  заявил, что инцидент спровоцировали дольщики и журналисты, а его слова были поняты неправильно.

Ганчуков заявил, что дольщики могут скинуться по 70 тысяч рублей и достроить дом. Если «нервы совсем сдают», то Ганчуков посоветовал продать квартиры и не мучиться в ожидании.

В завершении телефонного разговора чиновник пообещал вести себя сдержанно и извиниться за свои слова перед дольщиками квартир в недостроенном доме.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое