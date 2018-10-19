Пранкеры разыграли чиновника из Красноярска за совет дольщикам «скинуться на жилье»

Москва, 19 октября. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли заместителя министра строительства Красноярского края Евгения Ганчукова, который предложил дольщикам скинуться по 70 тысяч рублей и достроить жилье. Пранкер, представившись федеральным чиновником, отчитал Ганчукова за дискредитацию власти.

Ганчуков в телефонном разговоре, запись которого публикует РИА Новости, заявил, что инцидент спровоцировали дольщики и журналисты, а его слова были поняты неправильно.

Ганчуков заявил, что дольщики могут скинуться по 70 тысяч рублей и достроить дом. Если «нервы совсем сдают», то Ганчуков посоветовал продать квартиры и не мучиться в ожидании.

В завершении телефонного разговора чиновник пообещал вести себя сдержанно и извиниться за свои слова перед дольщиками квартир в недостроенном доме.