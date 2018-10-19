Врач в Казахстане отказалась принять русскоязычного ребенка

Астана, 19 октября. Педиатр одной из больниц казахстанского города Аркалык отказалась принимать больного ребенка из-за того, что мать разговаривала с ней по-русски. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

Женщина-врач потребовала от матери ребенка разговаривать с ней на казахском языке, а затем заявила, что русскоговорящим людям следует ехать на лечение в Россию. На видеозаписи она в грубой форме требует прекратить видеосъемку.

Как сообщает «Царьград», по факту инцидента руководство поликлиники проводит проверку. Заведующая лечебного учреждения заявила, что к настоящему моменту трудно сказать кто спровоцировал конфликт и выводы можно сделать только по окончании служебного расследования.