Головы бараньи: британская пресса использует паранойю «Новой газеты» для нападок на Россию

18 октября к офисному зданию, в котором расположена, в числе нескольких организаций, редакция «Новой газеты», неизвестные подбросили корзину с отрезанной головой барана. Днем ранее к этому же зданию неизвестными был принесен похоронный венок.

«Новая газета» расценивает оба предмета как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова, так как с ними якобы были оставлены машинописные послания: «Денис Коротков — предатель Родины» и «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову».

По заявлению «Новой газеты», компания преследования журналиста Короткова якобы связана с его публикациями в газете. Более того, в издании отметили, что знают и отправителей «посланий»: «Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза».

Мотивы загадочного отправителя посланий до сих пор неясны. Как следует из заявления «Новой», Короткова обвиняют в том, что он разгласил личные данные российских летчиков, участвующих в операции в Сирии, чем поставил под угрозу их родных и близких. При этом, согласно разъяснениям издания, таких материалов ни за авторством Короткова, ни за подписью других авторов в «Новой газете» никогда не публиковалось.

«Утверждения о том, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте», — сообщает издание.

Тем не менее, истерия вокруг двусмысленных «подарков» продолжает нагнетаться, хотя никаких иных действий загадочный отправитель по отношению к «Новой газете» или лично Короткову не предпринял.

Более того, «Новая газета» практически открыто обвинила в организации травли своего журналиста ряд российских изданий, включая Федеральное агентство новостей, поместив в «биографию» журналиста целый ряд ссылок на якобы имевшие место определения Короткова как «предателя», «изменника родины» и «пособника террористов». Хотя мало-мальски честная проверка первоисточников показывает, что эпитет «изменник родины» в материале ФАН встречается лишь в прямой речи члена Союза добровольцев Донбасса Михаила Комоляткина, дословно переданном в виде цитаты.

Двуличная позиция «Новой газеты» красноречиво сочетается с другим фактом: в редакционных материалах этого издания были проигнорированы два инцидента с реальными нападениями неизвестных на редакцию ФАН в Санкт-Петербурге и попытки ее поджога: информация об этих событиях прошла в «Новой» лишь в новостной колонке.

Стоит заметить, что во время нападений на ФАН лишь чудом не пострадали журналисты нашего издания, при этом помещениям и оборудованию был нанесен значительный ущерб. Как можно видеть, в таких случаях «Новая газета» предпочитает не вспоминать о журналистской солидарности и, по сути, солидаризируется с теми, кто использует насилие как способ воздействия на журналистов.

К сожалению, двойные стандарты стали нормой для материалов «Новой газеты», что вряд ли является допустимым для издания, декларирующего объективное и свободное освещение новостной повестки. Скорее, мы видим тут разделение людей «по сортам»: реальные нападения и поджоги, совершенные против «неправильных» журналистов, практически игнорируются, в то время как неуместные, но вполне безопасные «подарки» от неизвестных в адрес себя, любимых, расцениваются чуть ли не как террористический акт.

Стоит ли удивляться тому, что директивное «назначение виновных» и тенденциозная подача фактов, практикуемые «Новой газетой», тут же находят горячий отклик на Западе, например в Великобритании, имеющей в последнее время весьма непростые взаимоотношения с Россией? Так, британское издание The Daily Star поспешило заявить: приложенные к находкам послания в адрес либерального российского издания «следует понимать» как травлю Короткова «за критику вторжения Путина в Сирию».

Разумеется, The Daily Star тут же приводит реплики самого Короткова, разглагольствующего о том, что «клевета и ложь ведут к войне, убийствам и нападкам на общественных деятелей и журналистов». Используя паранойю «Новой газеты», британское издание убивает двух зайцев: в очередной раз пудрит читателям мозги о «нападках на свободу слова в России» и попутно критикует Кремль за «разрушительные налеты российской авиации на контролируемые сирийской оппозицией города».

Таким образом, охота на ведьм со стороны «Новой газеты», с произвольными обвинениями без единого доказательства, идеально ложится на антироссийскую риторику западных СМИ и служит топливом для очередного витка русофобской истерии.