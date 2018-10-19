Названы даты проведения юбилейного ВЭФ-2019

Москва, 19 октября. Юбилейный пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года. Площадкой для его проведения по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в ДФО, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев, за прошедшие три года форум стал значимым событием и признанной международной площадкой, где политики, бизнесмены, ученые и эксперты могут обменяться мнениями насчет стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-тихоокеанское пространство.

«Наша задача сделать этот инструмент еще более эффективным для Дальнего Востока», — подчеркнул Трутнев.

По его словам, в планах организаторов построить сессии в рамках ВЭФ так, чтобы от обсуждений и анализа можно было бы перейти к принятию решения по ним на государственном уровне.

Напомним, ВЭФ-2018, который прошел с 11 по 13 сентября во Владивостоке, на острове Русский, посетили делегации более чем 60 стран мира, в числе которых США, Великобритания, Канада и Япония. Форум впервые посетил председатель КНР Си Цзиньпин. На полях ВЭФ в текущем году было заключено 58 соглашений, большее число из которых подписано с представителями Китая, Японии и Республики Корея.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин во время официального визита в Нью-Дели пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать в 2019 году на ВЭФ в качестве главного гостя.