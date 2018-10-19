«Бывает, что не открывают»: пробная перепись населения — 2018. ФАН-ТВ

С 16 октября стартовал второй этап пробной переписи населения 2018 года. В нем принимают участие более 550 тысяч человек в 10 районах. Округ Княжево в Санкт-Петербурге стал одним из таких пилотных районов, которые затрагивает ППН-2018. Второй этап пробной переписи является ключевым и состоит в том числе из обходов квартир специально обученными переписчиками.

«Конкретно я прошел пятьдесят квартир, но попал далеко не везде, естественно. У нас, если честно, люди… здесь вот много живет пожилых дам — они опасаются открывать двери. Бывает, что не открывают. Ну опять же, если проходить днем, там, бывает, не застать людей. Надо желательно вечером ходить. А поздно — уже тоже неудобно», — рассказал о своем опыте работы Дмитрий Колесников, переписчик населения.





Теперь переписчики используют планшетные компьютеры, что существенно экономит время как самих переписчиков, так и опрашиваемых. Кроме того, уже сейчас по одному только округу Княжево функционируют 9 переписных участков.



Ранее, на первом, всероссийском, этапе, который проходил с 1 по 10 октября, каждый житель России мог пройти интернет-перепись на портале государственных услуг. Уже по первым оценкам, около 1 миллиона 200 тысяч человек поучаствовали в переписи, используя Интернет. Второй этап пробной переписи населения — 2018 продлится до 31 октября.

