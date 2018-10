Американские СМИ признались, зачем Штатам военная база в Эстонии

Американские войска располагают свои новые плацдарм неподалеку от российских границ — якобы в целях предупреждения военной агрессии России. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Air Force bolsters Russia deterrence mission in Estonia with $14 million in base construction («ВВС США инвестировали $14 млн в строительство базы в Эстонии с целью сдерживания России»), размещенной на сайте издания Stars and Stripes.

Американские военные инвестировали миллионы долларов в военную базу в Эстонии, над которой когда-то летали советские штурмовики.

На этой неделе официальные лица ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA) отметили важное достижение в работе Пентагона по защите наиболее уязвимых союзников в Восточной Европе от потенциальной агрессии России. На авиабазе Эмари к западу от Таллина были завершены инфраструктурные проекты на сумму почти 14 миллионов долларов. Был построен новый ангар для ремонта самолетов, площадка для опасных грузов, операционный центр и общежитие.

Как заявили представители USAFE-AFAFRICA, базой будут пользоваться эстонцы, а также силы США и НАТО, которые регулярно приезжают в Эмари для проведения миссий по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Новая инфраструктура позволит союзническим силам более быстро развертываться и выполнять операции для защиты региона в кризисной ситуации, добавили официальные лица ВВС. Объекты также позволят проводить дополнительную подготовку на базе, где в 80-х годах ХХ века размещались советские самолеты Су-24.

«Это обеспечивает стратегический доступ в эту неспокойную часть Европы, — заявил бригадный генерал Рой Огустин, директор по логистике, инженерии и защите войск USAFRECA-AFAFRICA. — От большого регионального противника ее отделяет одна граница».

На этой неделе Огустин прилетел в Эстонию.

«Мы хотели разрезать ленточку до прихода снега», — сказал он, хотя помещения все еще обставляются мебелью.

Огустин и другие военные чиновники, участвовавшие в работе, заявили, что проекты обошлись почти в два раза дешевле, чем планировалось. Свою роль также сыграли Центр гражданской инженерии ВВС и Инженерный корпус сухопутных войск США в Европе.

«ВВС запрашивает проект. А мы уже решаем, как хотим это сделать... и сами заключаем контракты с подрядчиками на выполнение работ», — заявил полковник Джон К. Бейкер, командующий американским инженерным корпусом в Европе.

В данном случае для первых военных строительных проектов в Эстонии были привлечены эстонские и немецкие подрядчики, сказал Бейкер.

Работы заняли чуть больше года. Общежитие на 220 человек будет закончено не раньше следующей весны.

«Все были сосредоточены на том, что это важно; сейчас определенно есть угроза со стороны регионального противника, и нам стоит поторопиться», — заявил Огустин.

Поток инвестиций Пентагона в базы союзников в Восточной Европе начался в 2014 году, в связи с действиями России в Украине. «Инициатива по обеспечению безопасности в Европе», выдвинутая тогда для укрепления союзников НАТО, граничащих с Россией, с тех пор переросла в «Инициативу сдерживания в Европе» (EDI). На 2019 год для осуществления «Инициативы сдерживания в Европе» военные запросили $6,5 млрд — это более чем в 6 раз больше бюджета на 2015 год. Эстонские проекты стали первыми проектами, профинансированными в рамках этой инициативы для ВВС.

Увеличение бюджета произошло даже несмотря на то, что президент [США] Дональд Трамп жалуется, что не все страны НАТО в полной мере вкладываются в общие расходы на оборону. Эстония является одной из немногих стран НАТО, которая инвестирует в оборону более 2% своего валового внутреннего продукта — эту планку все давно игнорируют, но в 2014 году страны НАТО договорились попытаться приблизиться к ней в течение следующего десятилетия.

Эстония, самая северная из трех Балтийских стран, имеет 300-километровую границу с Россией на востоке. В докладе Rand за 2016 год говорится, что российские войска способны оккупировать столицы Латвии и Эстонии за три дня.

НАТО проводит миссию по патрулированию воздушного пространства Балтии с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония присоединились к Североатлантическому союзу. У стран Балтии нет своих боевых самолетов.

В настоящее время миссию в Латвии возглавляют бельгийцы, а немцы поддерживают Эстонию, как сообщили представители ВВС.

На Эмари планируются и другие военные строительные проекты при финансировании США, как заявил Райан Моррелл, менеджер программы EDI из USAFE-AFAFRICA. Среди них — приангарная площадка для стоянки самолетов стоимостью $10,8 млн, а также баки для хранения топлива и трубопроводы.

435-я строительная и учебная эскадрилья в Рамштайне (Германия) также недавно модернизировала аэродромную тормозную установку на обоих концах взлетно-посадочной полосы и отремонтировала бетонное основание аэродрома, сохранившееся со времен советской эпохи, сказал Моррелл.