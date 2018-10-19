«Вы обеспечиваете себе отставание»: в РФ иронично отреагировали на поставки американского вооружения Украине

Накануне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти стали рассматривать Украину «как нормальное государство», а потому сняли с нее оружейное эмбарго и намерены заполнить поставками вооружения ее «прорехи» в нацбезопасности.

Комментируя это заявление Волкера в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Максим Яли, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, заявил, что США намерены «сделать украинскую армию настолько боеспособной, чтобы в случае очередного вторжения российских регулярных войск потери были несерьезными, незначительными для России».

Политолог Михаил Синельников-Оришак в ответ на это напомнил, что вся история развития цивилизации — это, прежде всего, история развития оружия, оружейных технологий.

«Меня бы гораздо больше напрягло, если бы Украина стала развивать свое оружие. У них оружие заканчивается, склады горят. Его надо откуда-то брать. И то, что они подсаживаются на заокеанское вооружение, — это очень хорошо. Просто потому, что вы изначально обеспечиваете себе отставание», — заметил Михаил Синельников-Оришак.

Политолог пояснил, что США продают Украине «древнее вооружение».

«Замените «калаши» на М16 (автоматы Калашникова на американские винтовки. — Прим. ФАН). И главное: доставка вооружения, каждый выстрел стоят денег. Это сейчас, как первая доза у наркодилера, бесплатно. За все остальное придется платить. Учитывая не то что отсутствие денег, а вашу определенную скаредность, вы будете меньше стрелять, меньше летать, меньше ездить. Все это обеспечит стратегическое отставание вашей армии», — уверен Синельников-Оришак.

Он подчеркнул, что приветствует замену украинского вооружения на американское, поскольку это подорвет и без того слабые ВСУ.