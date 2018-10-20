Сирия итоги недели 14 – 20 октября: проблемы США и курдов в Дейр-эз-Зоре, 700 заложников ИГИЛ, коалиция бьет белым фосфором

Демилитаризация в Идлибе В понедельник, 15 октября истек срок формирования демилитаризованной зоны на границе подконтрольных боевикам территорий в провинции Идлиб. Как сообщалось ранее, протурецкие группировки сирийской оппозиции отвели тяжелое вооружение и вышли из демилитаризованной зоны. Осложняет создание свободной территории террористический альянс боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»: террористы задерживают вывод своих сил из района будущей демилитаризованной зоны и ведут обстрелы позиций сирийских правительственных войск. Как пишет сирийская газета Al-Watan, главари «Хайят Тахрир аш-Шам» и других экстремистских группировок «Большого Идлиба» требуют от Анкары дополнительных гарантий для иностранных наемников в своих рядах. Сирийские СМИ сообщают, что правительственные силы готовы вмешаться в ситуацию в Идлибе, если террористы откажутся выполнять условия соглашения России и Турции о создании демилитаризованной зоны.

Мнение президента Ключевым темам урегулирования сирийского конфликта на этой неделе было посвящен блок выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер напомнил участникам заседания, что операция ВКС РФ в Сирии началась из-за террористической угрозы и отметил, что, как и для других стран, для РФ терроризм продолжает представлять опасность. Во время выступления в Сочи глава государства также призвал бороться с терроризмом сообща, напомнив, что за последние годы Россия существенно продвинулась в этом направлении. Владимир Путин также поблагодарил турецких партнеров за добросовестное сотрудничество в вопросах урегулирования ситуации в Сирии. По словам Путина, Турция выполняет непростые задачи по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, зачастую даже ценой потерь личного состава. Особо отметил Владимир Путин вопрос вывода иностранных войск из Сирии в ходе урегулирования конфликта. По словам российского президента, Иран и другие государства должны самостоятельно принять решение о выводе своих войск; при этом Россия придерживается позиции, согласно которой все иностранные войска должны со временем покинуть территорию САР.

700 заложников ИГИЛ В районе сирийского населенного пункта Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора продолжается безуспешное наступление курдских формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке коалиции, возглавляемой США, на боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Пользуясь своей полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате атаки были захвачены более 700 человек. Террористы выдвинули курдам ультиматум: если не будут освобождены все сторонники ИГИЛ, удерживаемые курдами в специальных лагерях, и не будут переданы земли к востоку от Евфрата, члены ИГ расстреляют пленников.

Огонь коалиции по курдам Впрочем, способствуют эскалации напряженности американские военные, допустившие в Сирии множество непростительных ошибок. На этой неделе в районе того же Хаджина из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ курдскому формированию был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15. Погибло шесть курдских бойцов, еще порядка 15 получили серьезные ранения. Отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и курдских радикалов SDF привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района, в результате чего весь район вновь перешел под контроль боевиков «Исламского государства». Все эти факты свидетельствуют о провале американской военной кампании в Сирии.

Бомбы с белым фосфором Помимо того, США усугубляют ситуацию в регионе через использование запрещенных боеприпасов. Так, в прошлую субботу Коалиция во главе с США применила на территории Сирии химическое оружие — удар был нанесен по городу Хаджин. Уточняется, что во время авиаудара были использованы боеприпасы, содержащие белый фосфор. Эти боеприпасы запрещены несколькими конвенциями, однако США и Израиль не подписали конвенции о запрещении фосфорных бомб, ссылаясь на исключительное право их использования. Активное применение фосфорных боеприпасов в свое время привело к чудовищным разрушениям в ходе осады Ракки и иракского Мосула.