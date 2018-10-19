«Керченский стрелок» жил в одной комнате с матерью

Керчь, 19 октября. «Керченский стрелок» Владислав Росляков и его мать делили одну комнату в съемной квартире в старом одноэтажном доме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На фото можно видеть, что здание очень старое, давно не ремонтировалось. Именно отсюда Росляков отправился в колледж 17 октября, а Галину Рослякову увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Ей стало плохо после обысков, которые в их квартире провели накануне, 18 октября. Сейчас в доме проживает еще несколько семей.

Рядом на смежной территории есть небольшой палисадник.