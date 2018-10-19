Набиуллина: ЦБ пока не получал предложение присоединиться к европейскому аналогу SWIFT

Москва, 19 октября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор пока не получал предложение присоединиться к европейскому аналогу международной межбанковской системы передачи данных и платежей SWIFT.

«Мы пока не получали приглашений в нем поучаствовать, но если вдруг они будут, конечно, мы рассмотрим», — рассказала Набиуллина в эфире «Россия-24».

К международной системе SWIFT подключено более 11 тысяч финансовых институтов во всем мире. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркивал, что ЕС должен создать независимую альтернативу SWIFT в ответ на вводимые США ограничения.

Посол Швейцарии в Москве Ив Россье заявил, что Швейцария готова присоединиться к европейской альтернативе SWIFT. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что Россия готова присоединиться к европейской межбанковской системе.