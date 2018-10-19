Керчь, 19 октября. Владислав Росляков, устроивший нападение на Керченский политехнический колледж, за день до преступления предположительно сжег религиозную литературу.

Как сообщает «Пятый канал», 18-летний юноша устроил костер недалеко от своего дома и предположительно сжег Библию. На сохранившихся страницах религиозной литературы видно, что Росляков подчеркнул ручкой стих.

«Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его», — этот стих выделил «керченский стрелок».

Ранее стало известно, что Владислав Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства из снарядов Великой Отечественной войны Об этом сообщили представители экстренных служб Крыма журналистам РИА Новости.

Напомним, что «керченский стрелок» открыл огонь по учащимся и работникам колледжа 17 августа. Он также устроил взрывы в здании. Жертвами трагедии стали 21 человек, около 50 человек получили ранения.

Росляков свел счеты с жизнью, его тело обнаружили на втором этаже колледжа рядом с библиотекой. Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС, его похоронят через две недели после завершения посмертной психиатрической экспертизы.