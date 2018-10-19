«Собирают ржавые посудины и загоняют их в Азов»: эксперт прокомментировал переброску украинского катера

Военно-морские силы Украины перебросили очередной катер «Донбасс» в Азовское море, сообщили в Государственной пограничной службе.

«Корабль морской охраны «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы после планового ремонта вернулся в строй для охраны границы в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил, как переброска катера может отразиться на ситуации в Азове. По его словам, существенно ситуация не изменится, поскольку «Донбасс» не представляет для российских судов никакой угрозы.

«Ничего серьезного это ржавое корыто собой не представляет. Украинские власти сейчас собирают ржавые посудины и загоняют их в Азов. Если не ошибаюсь, у ВМСУ там уже четыре или пять кораблей. Но они в наши территориальные воды не заходят, они ходят за своими баржами и так далее. Пока конфликта у нас там нет. Но понятно, что чем больше будет концентрация так называемых кораблей, тем больше поводов для провокаций будет у украинской стороны», — говорит Виктор Баранец.

Собеседник агентства также напомнил, что США предлагали Киеву передать фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Он подчеркнул, что Россия не пустит НАТО в Азов, потому что у Москвы и Киева равные права в данном море.

«Телодвижения могут совершаться только по согласованию сторон. Что касается самих фрегатов, они должны были быть порезаны еще года два назад. Если не ошибаюсь, одному из них 32 года, а второму 36 лет, они уже стояли в отстое», — рассуждает Виктор Баранец.

Предложение США, уверен военный эксперт, это политический шаг. Вашингтон последовательно проводит свою антироссийскую политику, вооружая противников Российской Федерации.

«Американцы в складчину вооружают врагов России. Посмотрите: Эстония, Латвия, Литва, Грузия… Уже 28 стран НАТО поделились с ними ржавой боевой техникой, оружием и так далее. Это у них политика такая. Но, я думаю, за Крымский мост мы вряд ли пропустим натовцев», — резюмировал Виктор Баранец.

Напомним, ранее в Киеве заявили о планах создать военно-морскую базу в Азовском море. Согласно задумке военно-политического руководства Украины, военный объект необходим для того, чтобы бороться «с российской минной угрозой». Виктор Баранец тогда назвал эту инициативу «военным маразмом». Добавим: в конце сентября Соединенные Штаты передали Украине два списанных патрульных катера типа Island.