«Неприметная, тихая семья»: соседка рассказала о семье Росляковых

Керчь, 19 октября. Семья Росляковых несколько лет снимала квартиру в одноэтажном доме в Керчи. Именно отсюда Владислав, подозреваемый в нападении на политехнический колледж, ушел утром 17 октября, и отсюда же позже забрали на допрос его мать.

Соседка семьи Росляковых, Светлана Новельская, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что Владислав жил вместе со своей матерью. По ее словам, Росляковы арендовали жилье на протяжении пяти или шести лет. С соседями почти не общались.

«Частенько пересекались, бывает, вижу: мать утром идет, вечером — с работы», — сказала Новельская.

Светлана часто видела и самого Влада.

«По утрам я ухожу из дома, и он как раз уходит. Так что я его часто видела. Спокойный парень, мы, правда, даже не здоровались. Неприметная семья, скромная, тихая», — сказала Светлана Новельская.

Напомним, Владислав Росляков является подозреваемым по делу о нападении на керченский политехнический колледж. 17 октября в учебном заведении прогремел взрыв и произошла стрельба. По предварительной версии, именно Росляков совершил массовое убийство. Его тело обнаружили в здании колледжа. Рядом с ним находились боеприпасы и еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.