Лондон поставил условие для предоставления Москве данных по «делу Скрипалей»

Москва, 19 октября. Лондон не станет предоставлять Москве какие-либо данные о ходе расследования инцидента в Солсбери до тех пор, пока Россия не ответит на поставленные ранее вопросы по «делу Скрипалей». Такое условие поставил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«В марте мы задали России определенные вопросы касательно обстоятельств применения нервно-паралитического газа в Солсбери. Мы все еще ждем ответа на них», — объяснил Бристоу, его цитирует «Интерфакс».

В связи с этим британская сторона «не видит оснований» делиться с Россией информацией о ходе расследования, идущего в Великобритании, подчеркнул дипломат.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовали «дело Скрипаля» в качестве повода для введения новый антироссийских санкций. Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помощь в расследовании.

Однако Лондон несколько месяцев держал это предложение без ответа, а накануне Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве. В комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал отказ Лондона сотрудничать с российским следствием, объяснив действия Британии тем, что они и вовсе не заинтересованы в выяснении обстоятельств «дела Скрипалей».