Сирия и тема «Рукбана»: почему сторонники джихадистов продолжают обвинять Дамаск в осаде беженцев

Сторонники джихадистов в Идлибе продолжают раздувать информационную кампанию против официального Дамаска, который на этот раз обвиняется в мифической «осаде» лагеря «Рукбан». О новом витке пропагандистской истерии против законного правительства Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Лагерь для беженцев «Рубкан» был создан в 2015-м году в районе одноименного погранперехода на сирийско-иорданской границе. Ни тогда, ни сейчас сирийские правительственные войска не контролировали этот район. В 2017-м году после того, как американские войска с помощью подконтрольных им боевикам развернули военную базу Ат-Танф, на юге провинции Хомс, была создана так называемая 55-километровая зона, куда Соединенные Штаты Америки не пропускали никого, включая гуманитарные грузы по линии ООН. Такое поведение объяснялось мерами по обеспечению безопасности военного объекта США, который был незаконно ими построен на территории суверенного государства и без разрешения законного правительства.

Там американцы долгое время готовили различные группировки вооруженной оппозиции, в составе которых тренировались и террористы ИГИЛ1 (запрещено в РФ), по сути спасенные американцами в Ракке и Восточном Дейр-эз-Зоре.

Однако если антиправительственные формирования джихадистов никогда не испытывали проблем со снабжением продовольствием, оружием и боеприпасами, то лагерь «Рукбан» очень быстро оказался на грани гуманитарной катастрофы. О тяжелом положении беженцев на оккупированной США территории неоднократно заявляли представители России и Сирии, однако Вашингтон и Пентагон уходили от комментариев.

И вот теперь «медиаактивисты» и «независимые журналисты» стали публиковать в своих социальных сетях пропагандистские плакаты и видео, в которых вина за ситуацию в «Рукбане» полностью возлагается на официальный Дамаск. Причем якобы сирийские правительственные войска блокируют доступ гуманитарной помощи в лагерь и «осаждают» его. Федеральное агентство новостей (ФАН) уже писало о некоторых таких пропагандистских материалах.

Сегодня ресурс сторонников джихадистов On the Ground опубликовал видео беседы двух главных пропагандистов подконтрольного боевикам Идлиба — Биляля Абдула Карима и Тахира Абу Умара, которые также поддержали информационную кампанию на тему «осаждаемого Асадом» «Рукбана». Примечательно, что за 15 минут видео никто из названных «медиаактивистов» не упоминает Соединенные Штаты Америки, говоря исключительно о Дамаске, России и Иране.

О том кому и для чего это выгодно, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Для пропагандистов в Идлибе это способ показать, что они сражаются против правительства Асада якобы за интересы простого сирийского народа. Ну и само собой, они пытаются связать зону вокруг Ат-Танфа и Идлиб, чтобы показать, что война против Асада идет в разных регионах. Разумеется, пропагандисты умалчивают о том, что проблемы в лагере «Рукбан» образуются из-за того, что эта территория контролируется американцами, что на этой территории готовят боевиков для засылки их в Эс-Сувейду, в Дейр-эз-Зор и Восточный Хомс, что из-за этого не происходит нормализация обстановки в этих районах. Людям невозможно вернуться в свои дома из-за того, что продолжаются спорадические боевые действия и набеги боевиков», — объяснил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что, поскольку сирийских военных американцы в район Ат-Танфа не пускают, говорить о том, что Сирия как-то может помочь людям в «Рукбане», на данном этапе не приходится.

«Американцы пришли тюда не для того, чтобы помогать этим людям. Американцы, прикрываясь беженцами, готовят боевиков и ведут подрывную деятельность против Сирии. Само собой эти моменты пропаганда боевиков будет всячески замалчивать, но официальный Дамаск будет настаивать на том, чтобы американцы покинули этот район, чтобы вернуть беженцев в свои дома и оказать им реальную помощь, что собственно и происходило ранее в тех районах, где было восстановлено законное сирийское правительство», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.